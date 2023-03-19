Выборы в мажилис и маслихаты начались в Казахстане

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 19 марта, в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени, передает NUR.KZ.

Казахстанцам предстоит выбрать:

депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

Ранее мы подробно объясняли, как не запутаться в бюллетенях, и что конкретно значит каждый из них.

Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

При этом маслихаты – это местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

от партии "Ак жол" – 54 кандидата;

от партии Аmanat – 90 кандидатов;

от партии "Ауыл" – 25 кандидатов;

от партии "Байтак" – 18 кандидатов;

от ОСДП – 19 кандидатов;

от НПК – 52 кандидата;

от партии Respublica – 23 кандидата.

Также 18 февраля в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам, а на следующий день – кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным территориальным округам.

Позже зампредседателя ЦИК РК Константин Петров объяснял, почему более ста кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным территориальным округам получили отказ в регистрации.

Кроме того, ране сообщалось о том, что казахстанцы смогут проголосовать на выборах более чем из 60 стран мира.

По данным МИД РК, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков. Ознакомиться подробнее с точными адресами этих участков и контактными номерами телефонов можно перейдя по следующей ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013219-vybory-v-mazhilis-i-maslihaty-nachalis-v-kazahstane/