Бюллетени 5 цветов: как не запутаться в голосовании на выборах в мажилис и маслихаты в Казахстане

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане 19 марта одновременно пройдут выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. На избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов – мы предлагаем заранее разобраться, в чем отличие всех этих документов, в материале NUR.KZ.

Предстоящие выборы в мажилис и маслихаты в этом году пройдут по-новому. Казахстанцы смогут проголосовать не только за целые политические партии, как раньше, но и за депутатов, которые выдвинулись на выборы отдельно от партий.

Такая смешанная избирательная система установилась благодаря поправкам в Конституцию в 2022 году.

Выборы в мажилис

В мажилис в этом году будут избраны 98 депутатов:

– 69 депутатов пройдут по партийный спискам (здесь казахстанцы будут голосовать за целые партии, в списке их будет 7: Amanat, "Ак жол", Народная партия Казахстана, "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, "Байтак" и Respublica),

– еще 29 депутатов – по одномандатным территориальным округам (на весь Казахстан - 435 кандидатов, каждый из которых претендует на место от определенного округа).

Что такое избирательный округ?

Избирательных округов в Казахстане всего 29 – в зависимости от численности населения в областях страны и крупных городах сделали от 1 до 3 округов для голосования. В каждом округе будет свой список кандидатов в бюллетенях.

Выборы в маслихаты

В маслихаты разного уровня в Казахстане выберут более 3000 депутатов.

Маслихаты областей, городов республиканского значения и Астаны будут сформированы на 50% из избранных депутатов по партийным спискам и 50% из депутатов-самовыдвиженцев (по одномандатным территориальным округам).

Маслихаты городов и районов на 100% будут сформированы из избранных депутатов-самовыдвиженцев.

Как не запутаться в разных бюллетенях?

19 марта голосующим казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней:

2 бюллетеня для голосования на выборах в мажилис – бюллетень со списком партий и бюллетень со списком кандидатов, которые выдвинулись сами;

для голосования на выборах – бюллетень со списком партий и бюллетень со списком кандидатов, которые выдвинулись сами; 2 бюллетеня для голосования на выборах в маслихат – также бюллетень со списком партий и бюллетень со списком кандидатов, которые выдвинулись сами;

для голосования на выборах – также бюллетень со списком партий и бюллетень со списком кандидатов, которые выдвинулись сами; еще 1 бюллетень получат жители областей, где в отличие от Астаны, Алматы и Шымкента, есть еще маслихаты районов и маслихаты городов областного значения.

Пять разных цветов

Для удобства бюллетень каждой категории будет разного цвета.

Голубые и зеленые бюллетени – для голосования на выборах в мажилис.

Голубой бюллетень - выборы в мажилис: ЦИК РК

Зеленый бюллетень - выборы в мажилис: ЦИК РК

Пурпурные и оранжевые – для голосования на выборах в маслихат.

Пурпурный бюллетень - выборы в маслихат: ЦИК РК

Оранжевый бюллетень - выборы в маслихат: ЦИК РК

Серые – для голосования на выборах в маслихаты районов и городов областного значения.

Серый бюллетень - выборы в маслихат: ЦИК РК

Ранее член ЦИК Сабила Мустафина рассказала, чем обусловлены разные цвета избирательных бюллетеней на выборах депутатов мажилиса и маслихатов.

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день – 19 марта.

ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

С 18 февраля по 18 марта в Казахстане проходит предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов.

Между тем зампред Центризбиркома (ЦИК) Константин Петров на заседании ведомства рассказал, что в список избирателей включено 12 млн 32 тыс. 550 граждан.

Добавим, что согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011017-byulleteni-5-tsvetov-kak-ne-zaputatsya-v-golosovanii-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty-v-kazahstane/