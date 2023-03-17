До начала выборов распаковали бюллетени на одном из избирательных участков в Алматы

Бюллетени для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Территориальной избирательной комиссии Алматы объяснили, почему на одном из участков бюллетени распаковали раньше времени, передает NUR.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматы.

Глава ТИК Асель Калыкова подчеркнула, что сотрудники участковой комиссии действовали в рамках правового поля: они обязаны пересчитать избирательные бюллетени, которые они получили для голосования.

То есть, с ее слов, связано это с тем, что достаточно большое количество кандидатов сняли свои кандидатуры или были сняты в связи с нарушениями.

"В день голосования в бюллетени должны быть внесены только те кандидаты, которые остались. В этих правилах четко расписано, как проводится вычеркивание ФИО кандидатов, которые должны быть исключены из бюллетеней.

По сообщению Территориальной избирательной комиссии города Алматы, часть кандидатов до 16 марта была снята с регистрации и не будет участвовать в выборах. Однако тысячи бюллетеней к тому времени уже были распечатаны. Именно поэтому в эти дни членам участковых избирательных комиссий приходится вычеркивать их данные из бюллетеней, чтобы подготовить их ко дню голосования", – отметила она.

Глава ТИК пояснила, что, например, по третьему округу кандидатов в мажилис было 38, сейчас их 30 – нужно вычеркнуть 8 фамилий. Причем, как подчеркнула председатель комиссии, сделать это нужно заранее. И это не единичный случай.

"Действуют они в рамках закона, однако в СМИ была представлена не совсем корректная информация, что подвигло некоторых доверенных лиц кандидатов приходить на избирательные участки", – подчеркнула Калыкова.

Глава ТИК призвала не мешать работе участковых избирательных комиссий. По ее словам, сотрудники комиссий внесут необходимые правки.

Выборы в мажилис и маслихаты

В Казахстане в предстоящее воскресенье, 19 марта, одновременно пройдут выборы депутатов в мажилис и в маслихаты.

Казахстанцев предупреждали, что на избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов:

голубые и зеленые бюллетени – для голосования на выборах в мажилис;

пурпурные и оранжевые – для голосования на выборах в маслихат;

серые – для голосования на выборах в маслихаты районов и городов областного значения.

В ЦИК отмечали, что зарегистрированы партийные списки семи партий, участвующих в выборах.

Завтра, 18 марта, завершается предвыборная агитация кандидатов в депутаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013360-do-nachala-vyborov-raspakovali-byulleteni-na-odnom-iz-izbiratelnyh-uchastkov-almaty/