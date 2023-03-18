День тишины наступил перед выборами в мажилис и маслихаты

Баннер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане наступил день тишины в преддверии выборов депутатов в мажилис и маслихаты. Любая предвыборная агитация сегодня, 18 марта, запрещена, передает корреспондент NUR.KZ.

Завтра, 19 марта, в Казахстане одновременно пройдут выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. На избирательных участках пришедшим голосовать казахстанцам выдадут сразу 5 бюллетеней разных цветов.

В то же время, согласно закону "О выборах", в день выборов и предшествующий ему любая агитационная деятельность считается незаконной. Запрет касается всех видов агитации: нельзя транслировать предвыборные ролики по телевидению, распространять газеты и листовки с призывами проголосовать за того или иного кандидата. Кроме того, запрещается проводить дебаты и встречи с избирателями.

В случае проведения агитации в эти дни положена административная ответственность по статье 102 КоАП "Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения" в виде штрафа:

для физических лиц - 15 МРП (51 750 тенге);

для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 20 МРП (69 000 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – 25 МРП (86 250 тенге);

для субъектов крупного предпринимательства – 35 МРП (120 750 тенге).

Выборы депутатов в мажилис и маслихаты

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно, что 19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Граждане страны, находящиеся в этот день за границей, также смогут принять участие в выборах. Как сообщили в МИД, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков. Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, в воскресенье, 19 марта 2023 года, с 07:00 до 20:00 по местному времени. Ознакомиться подробнее с точными адресами участков и контактными номерами телефонов можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013092-den-tishiny-nastupil-pered-vyborami-v-mazhilis-i-maslihaty/