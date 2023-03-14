Аким Жетысуской области доложил Токаеву о возврате неиспользуемых земель

Касым-Жомарт Токаев и Бейбит Исабаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Жетысуской области Бейбитом Исабаевым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период.

В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.

Бейбит Исабаев сообщил, что на постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы.

Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.

Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 – в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.

Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций.

Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.

Напомним, 16 марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Алматинскую область разделят на две – Жетысускую и Алматинскую. Центром Жетысуской области стал город Талдыкорган.

Кроме того, в этот же день стало известно о создании еще двух новых областей – Абайской и Улытауской. Центром первой стал Семей, второй – Жезказган.

4 мая 2022 года глава государства подписал закон об образовании трех новых областей в Казахстане. Данный указ вступил в силу 8 июня этого же года.

Бейбит Исабаев был назначен главой новообразованной Жетысуской области 11 июня 2022 года. В декабре его переназначили на этот пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012870-tokaev-prinyal-akima-zhetysuskoy-oblasti/