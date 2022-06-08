Вступил в силу указ Токаева об образовании трех новых областей в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

4 мая президент Казахстана подписал указ об образовании Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. Согласно документу, данный указ вступает в силу сегодня, 8 июня. Текст указа был опубликован на официальном сайте Акорды.

Указом главы государства в Казахстане образованы:

Абайская область с административным центром в городе Семее ;

с административным центром ; Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане ;

с административным центром ; Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане.

Кроме того, согласно тому же указу, административный центр Алматинской области был перенесен в город Кунаев.

Указ вводится в действие с сегодняшнего дня, 8 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительством Казахстана был утвержден план мероприятий для образования трех новых областей. Отмечалось, что принятие такого плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973089-vstupil-v-silu-ukaz-tokaeva-ob-obrazovanii-treh-novyh-oblastey-v-kazahstane/