Бейбит Исабаев переназначен главой Жетысуской области

Бейбит Исабаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 1 декабря, указом президента Казахстана Бейбит Исабаев был переназначен на должность акима Жетысуской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу", – говорится в тексте указа.

Напомним, что 11 июня Бейбит Исабаев официально вступил в должность главы новообразованной Жетысуской области.

Согласно информации с официального сайта акимата Жетысуской области, Бейбит Исабаев родился в 1962 году в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан. По специальности – журналист, специалист-международник.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, кандидат политических наук. Женат, имеет троих детей.

Трудовую деятельность начал в 1985 году редактором программы "Алатау" Казахского телевидения.

С 1987 по 1994 годы работал в различных СМИ. Был главным редактором газет "Өркен" – "Горизонт", генеральным директором Казахской государственной телерадиовещательной компании.

С 1994 по 1997 годы занимал различные руководящие должности в акимате города Алматы, был заместителем акима города.

Далее в разные годы являлся заведующим отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра РК, советником министра и послом по особым поручениям МИД РК, чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Пакистане, в Турции и Албании по совместительству.

С 2008 по 2009 годы – вице-министр культуры и информации РК, затем пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

В 2009-2019 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике, в Азербайджанской Республике.

С июля 2019 по январь 2022 года был руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте.

С января по июнь 2022 года являлся депутатом сената парламента РК, а также председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С 11 июня 2022 года – аким Жетысуской области.

Напомним также, что в 16 марта в своем послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на два отдельных региона – Алматинскую и Жетысускую области. Также было предложено образовать Улытаускую и Абайскую области.

4 мая президент подписал указ об образовании Абайской, Улытауской и Жетысуской областей, который вступил в силу 8 июня.

Указом главы государства в Казахстане образованы:

Абайская область с административным центром в городе Семее;

Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане;

Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане.

Кроме того, согласно тому же указу, административный центр Алматинской области был перенесен в город Кунаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999688-beybit-isabaev-perenaznachen-glavoy-zhetysuskoy-oblasti/