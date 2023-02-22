Антикор: Акимат Актау незаконно выдал 21 земельный участок на побережье Каспия

Актау. Иллюстративное фото: Lada.kz

В Актау необоснованно предоставили 21 земельный участок на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил врио руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Шамурайт Шаменов, передает официальный сайт ведомства.

Антикоррупционной службой региона проведен мониторинг предоставления земель на побережье Каспийского моря. В результате установлен факт необоснованной передачи 21 земельного участка, предназначенного для развития туризма.

"В 2021 году акиматом Актау одному из граждан передано в аренду 4,7 соток земли из прилегающего земельного участка для расширения неосвоенных 10 соток земли, предназначенных под строительство базы отдыха. В связи с неосвоением подан иск в суд о возврате земли государству", - рассказал Шамурайт Шаменов.

Также он привел другой пример. Так, житель Актау арендовал у акимата 1,4 дополнительных гектара земли для расширения 1,5 га под строительство гостиницы на берегу моря. В итоге арендуемая земля была продана третьим лицам. В настоящее время в суд подано исковое заявление о возврате участка государству за неиспользование.

Кроме того, добавил спикер, в результате проведенного мониторинга сферы земельных отношений 7 гектаров земли, необоснованно предоставленных предпринимателю, были возвращены государству. В ближайшее время участок будет выставлен на продажу через аукцион.

Напомним, в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых земель в пользу государства.

Комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению главы государства.

Работа осуществляется по нескольким направлениям: во всех областях страны созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами.

Земли, возвращенные государству, распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование заинтересованным лицам.

В октябре 2022 года, выступая на Каспийском экономическом форуме, премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что на создание благоприятного туристского климата на казахстанском побережье Каспия до 2025 года планируется привлечь инвестиции на сумму более 360 млн долларов. Об этом пишет МИА "Казинформ".

В своей речи он призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010415-antikor-akimat-aktau-nezakonno-vydal-21-zemelnyy-uchastok-na-poberezhe-kaspiya/