25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области

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25 тыс. гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность в Аксуском районе Жетысуской области. Основная часть возвращенных земель относится к четырем сельским округам.

Как выяснили в прокуратуре Аксуского района, владельцы участков не отправили вовремя отчеты по посевным площадям, а животноводы не зарегистрировали скот, который должен был там содержаться, передает "Хабар 24".

Согласно подсчетам, еще 220 тыс. гектаров земли остаются неосвоенными.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа по возврату части из них в государственный фонд.

Заместитель прокурора Аксуского района Адлет Сабырбаев прокомментировал возврат земель в госсобственность.

"В Аксуском районе выявлены 179 тысяч гектаров неиспользуемых земель. По этим участкам прокуратурой района в уполномоченные органы внесено представление. По результатам рассмотрения собственникам этих земельных участков уполномоченным органом были вручены уведомления и начата процедура изъятия. Если будет установлено, что эти земельные участки не используются, то они будут в принудительном порядке возвращены в доход государства", - пояснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995917-25-tys-gektarov-zemli-vernuli-v-gossobstvennost-v-zhetysuskoy-oblasti/