Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области

Бейбит Исабаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Жетысуской области. Текст документа приводится на официальном сайте Акорды.

"Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу, прекратив его полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе.

Стоит отметить, что в область вошли восемь районов - Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский, а также два города Талдыкорган и Текели.

Бейбит Исабаев в 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "журналист"; в 1999 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1985 по 1987 годы – редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию. С 1987 по 1991 – корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты "Лениншіл Жас". С 1991 по 1994 годы – заместитель, главный редактор газет "Оркен", "Горизонт".

В свое время был генеральным директором Казахского государственного телевидения, заместителем акима Алматы.

Работал послом Казахстана в ряде стран.

С июля 2019 года - руководитель представительства президента Республики Казахстан в парламенте.

Напомним, что сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Абайской области.

Также сегодня были назначены акимы Алматинской и Улытауской областей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Бозумбаева от должности акима Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973681-beybit-isabaev-naznachen-akimom-zhetysuskoy-oblasti/