За последние полгода Минсельхоз вернул Казахстану больше земель, чем за весь 2021 год

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За прошедшие шесть месяцев 2022 года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

"Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тыс. гектаров земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства (за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. гектар). До конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

На данный момент ведется работа по нескольким направлениям параллельно:

во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе;

с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках "массовой угрозы" в отношении 2 584 субъектов на площади 7,45 млн гектаров ;

; проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тыс. гектаров.

По данным министерства, еще 57 материалов, относительно площади 680,9 тыс. гектаров земель, находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

При этом в 2021 году было зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тыс. га.

"Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора", – добавили представители Минсельхоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980582-za-poslednie-polgoda-minselhoz-vernul-kazahstanu-bolshe-zemel-chem-za-ves-2021-god/