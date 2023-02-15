Выборы в мажилис: ЦИК зарегистрировал партийные списки всех партий

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанском ЦИК зарегистрировали партийные списки семи партий перед выборами в мажилис парламента – на сегодняшнем заседании регистрацию прошла завершающая список партия Respubliсa, передает корреспондент NUR.KZ.

"За прошедшие несколько дней все семь политических партий в республике получили возможность участвовать в предвыборной гонке, партийные списки всех партий утверждены", – сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Таким образом, в выборах в мажилис примут участие следующие партии:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Отметим, что с 18 февраля по 18 марта партии будут проводить предвыборную агитацию. Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся 19 марта.

Напомним, 19 января Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Позднее глава ЦИК Нурлан Абдиров рассказал, как будут проходить выборы депутатов мажилиса и маслихатов. По его словам, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта. Срок регистрации партийных списков и кандидатов завершится в 18:00 18 февраля. Предвыборная агитация стартует с 18:00 18 февраля и продлится до 00:00 18 марта.

Добавим, что зеленая партия "Байтак" официально была зарегистрирована в конце ноября 2022 года, а о регистрации в Минюсте партии Respublica сообщили 18 января текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009528-vybory-v-mazhilis-tsik-zaregistriroval-partiynye-spiski-vseh-partiy/