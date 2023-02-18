Выборы в мажилис и маслихаты: стартовала предвыборная агитация

Работа за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

В субботу, 18 февраля, в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов всех уровней, сообщает NUR.KZ.

Предвыборная агитация кандидатов продлится до 00:00 18 марта 2023 года. В этот период можно публиковать материалы о кандидатах в СМИ на информационных порталах и в социальных сетях.

Сами выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах.

В выборах в мажилис примут участие следующие партии:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Как сообщает МИА "Казинформ", ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, на соцсети и интернет-ресурсы распространяются те же требования, что и на традиционные СМИ: пользователи онлайн-платформ могут размещать агитационные материалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий.

Для этого им нужно будет надлежащим образом оповестить и представить сведения о порядке и об условиях размещения агитационных материалов на страницах их аккаунтов в ЦИК и в соответствующие территориальные комиссии по основным опциям выборов.

Согласно нововведениям в закон "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе:

69 депутатов - по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа,

29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% - по партийным спискам, а выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Всего в предстоящую кампанию избранию подлежат 3145 депутатов в 223 маслихата.

Ранее в ЦИК озвучили требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты мажилиса и маслихатов.

Так, кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Казахстана, проживающий на территории республики последние 10 лет, достигший 25 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин РК, достигший 20 лет.

Кандидатом в депутаты мажилиса и маслихата Республики Казахстан не может быть:

лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Ранее сообщалось также, что новые партии будут участвовать в выборах депутатов маслихатов во всех регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009796-vybory-v-mazhilis-i-maslihaty-startovala-predvybornaya-agitatsiya/