Новая партия появилась в Казахстане

Партия "Байтак". Фото: facebook.com/amirtayazamatkhan

В Казахстане была зарегистрирована первая "зеленая" партия "Байтак". Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ-Болашақ" Азаматхан Амиртай.

"Впервые в истории Казахстана появилась "зеленая" партия, и впервые за последние 20 лет официально зарегистрировали новую партию – "Байтак", – написал Амиртай в соцсети.

Также о регистрации новой партии в сообщил казахстанский журналист Сергей Пономарев.

"Призываем объединяться под лозунгом: "Чистый воздух, Чистая вода, Чистая земля – Чистые человеческие отношения!".

Мы ЗА социальное государство – богатства страны должны принадлежать народу! Мы ЗА ответственную бизнес-модернизацию предприятий: безопасные условия труда; современные технологии производства и оборудования; утилизация отходов без ущерба людям и природе!

Это лозунги "Байтака". Надеюсь, будут не только декларации, но и добрые дела. Возможно партия объединит экологов всех мастей, а сжатый кулак всегда эффективнее растопыренных пальцев", – отметил он.

Журналист также напомнил, что в Европарламенте "зеленые" традиционно собирают 7-8 процентов избирателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999592-novaya-partiya-poyavilas-v-kazahstane/