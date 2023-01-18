Партию Respublica официально зарегистрировали в Минюсте, заявил Айдарбек Ходжаназаров

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Партия Respublica была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Казахстана. Новость в своем -аккаунте сообщил ее председатель Айдарбек Ходжаназаров.

"Свершилось! Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов города Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны! За спиной месяцы ожиданий, несколько отказов, сделавших нас только сильнее", - пишет Ходжаназаров.

Он поздравил всех членов партии с событием и поблагодарил всех, кто выражал партии поддержку.

"Поздравляю всех членов партии, всех, кто поверил нам и поддерживал в это время в этом серьезном начинании, и уверяю: мы оправдаем ваше доверие", - заявил Ходжаназаров.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году.

В ноябре 2022 года глава государства отметил, что ожидает появления оппозиции в парламенте Казахстана.

В конце ноября в стране зарегистрировали первую "зеленую" партию "Байтак".

В декабре экс-глава Министерства юстиции Канат Мусин в кулуарах парламента сообщил о регистрации партии Respublica. Однако позже эту информацию опровергли.

Согласно статье 1 закона "О политических партиях", политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и участия в их формировании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005853-partiyu-respublica-ofitsialno-zaregistrirovali-v-minyuste-zayavil-aydarbek-hodzhanazarov/