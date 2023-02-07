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Выборы в мажилис: какие партии уже выдвинули своих кандидатов

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Здание мажилиса парламента РК
Здание мажилиса парламента РК. Фото: facebook.com/mazhilis.kz

В Центральную избирательную комиссию четыре партии представили свои документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса, об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

В ЦИК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК следующих партий:

  • общественное объединение "Народная партия Казахстана";
  • общественное объединение "Демократическая партия Казахстана "Ақ Жол";
  • республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия";
  • общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ".

Ранее Глава ЦИК Нурлан Абдиров рассказал, как будут проходить выборы депутатов мажилиса и маслихатов. По его словам, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта.

Срок регистрации партийных списков и кандидатов завершится в 18:00 18 февраля. Предвыборная агитация стартует с 18:00 18 февраля и продлится до 00:00 18 марта.

Также стало известно, что ЦИК допустила к участию в выборах в мажилис следующие политические партии:

  • Партию Amanat;
  • Демократическую партию Казахстана "Ак жол";
  • Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл";
  • Общенациональную социал-демократическую партию;
  • Народную партию Казахстана;
  • Казахстанскую партию зеленых "Байтак";
  • Партию Respublica.

При этом зеленую партию "Байтак" официально зарегистрировали в конце ноября 2022 года, а о регистрации в Минюсте партии "Respublica" сообщили 18 января.

Напомним, 19 января Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008341-vybory-v-mazhilis-kakie-partii-uzhe-vydvinuli-svoih-kandidatov/

Автор: Айдана Юдина
Выборы в мажилис: какие партии уже выдвинули своих кандидатов

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