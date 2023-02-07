Выборы в мажилис: какие партии уже выдвинули своих кандидатов

Здание мажилиса парламента РК. Фото: facebook.com/mazhilis.kz

В Центральную избирательную комиссию четыре партии представили свои документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса, об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

В ЦИК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК следующих партий:

общественное объединение "Народная партия Казахстана";

общественное объединение "Демократическая партия Казахстана "Ақ Жол";

республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия";

общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ".

Ранее Глава ЦИК Нурлан Абдиров рассказал, как будут проходить выборы депутатов мажилиса и маслихатов. По его словам, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта.

Срок регистрации партийных списков и кандидатов завершится в 18:00 18 февраля. Предвыборная агитация стартует с 18:00 18 февраля и продлится до 00:00 18 марта.

Также стало известно, что ЦИК допустила к участию в выборах в мажилис следующие политические партии:

Партию Amanat;

Демократическую партию Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл";

Общенациональную социал-демократическую партию;

Народную партию Казахстана;

Казахстанскую партию зеленых "Байтак";

Партию Respublica.

При этом зеленую партию "Байтак" официально зарегистрировали в конце ноября 2022 года, а о регистрации в Минюсте партии "Respublica" сообщили 18 января.

Напомним, 19 января Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008341-vybory-v-mazhilis-kakie-partii-uzhe-vydvinuli-svoih-kandidatov/