Семь казахстанских партий столкнулись в предвыборных дебатах: о чем на них говорили

Теледебаты, предшествующие выборам. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

В эфире ТК "Хабар" состоялись главные предвыборные дебаты, в которых приняли участие все зарегистрированные партии Казахстана. О чем говорили представители партий, расскажет корреспондент NUR.KZ.

Дебаты состояли из трех раундов, в них приняли участие по одному представителю от каждой партии, участвующей в выборах:

от Amanat – председатель партии Ерлан Кошанов;

от "Ауыл" – зампред партии Жигули Дайрабаев;

от Respublica – председатель партии Айдарбек Ходжаназаров;

от "Народной партии Казахстана" – председатель партии Ермухамет Ертысбаев;

от "Байтак" – председатель партии Азаматхан Амиртаев;

от "Ак жол" – председатель партии Азат Преуашев;

от Общенациональной социал-демократической партии – член партии Нурлан Ауесбаев.

Первый раунд

Первый раунд прошел в два тура – это презентация партии и дискуссионная сессия, где участники задавали своим оппонентам по одному вопросу.

Презентация партии

Первым выступил председатель партии "Байтак".

"Наши основные цели – защита прав, формирование экологической экономики, сохранение здоровья людей. У нас 10-летний опыт по поднимаемым нами вопросам. Самое главное – мы обязаны создать условия для жизни детей в экологически чистой среде", – сказал Азаматхан Амиртаев.

Азаматхан Амиртаев. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Вторым выступил сопредседатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, начав свою речь с поздравления с наступающим праздником.

"Я с детства был близок к сельскому хозяйству и помогал отцу выращивать урожай. Мы оплачиваем миллиарды налогов и создаем рабочие места. Мы не росли в кабинетах, мы реальные предприниматели: нам не нужны ни деньги, ни слава", – заявил Ходжаназаров.

Айдарбек Ходжаназаров. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Представитель Народной партии Казахстана (НПК) рассказала, что пришла на дебаты, несмотря на заболевшего ребенка дома.

"Вера, которая ведет человека вперед и оставляет человека разочарованным в жизни. Прежде всего мы верим в Бога, а затем – в себя. Но мы потеряли веру в других. Казахский народ видел и войну, и голод. Но, как ни крути, не унывал", – сказала Оксана Аубакирова.

Оксана Аубакирова. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Далее слово передали зампреду партии "Ауыл" Жигули Дайрабаеву.

"Наша партия не получает ни копейки от бюджета. Мы принимали участие в президентских выборах, а теперь – в выборах депутатов. Среди нас много людей, которые думают о будущем народа. Мы пройдем в мажилис – и будем решать вопросы продбезопасности, и в целом создавать сильное государство", – заявил Дайрабаев.

Жигули Дайрабаев. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Следующим с речью выступил глава партии "Ак жол" Азат Перуашев.

"Мы не обещаем: мы делаем. Мы предлагали закон о парламентской оппозиции. Ликвидировали деятельность РОП, мы говорили о необходимости введения банкротства физических лиц, о возврате выведенных из страны средств. Партия внесет свой вклад, чтобы перемены стали не просто красивым словом, а реальными делами", – сказал он.

Азат Перуашев. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Далее слово передали члену Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлану Ауесбаеву.

"Необходимо продолжить политическую реформу и принять законы для граждан. Наши предложения основываются на внедрении президентской, парламентской систем управления. Надо создать народный парламент и распустить сенат", — сказал Ауесбаев.

Нурлан Ауесбаев. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Последним в первом туре выступил председатель Amanat.

"Наша программа – это четкий план действий. Мы идем без популизма и пустых обещаний. Будем честными: есть много проблем, которые заставляют людей нервничать. Народ ждет их срочного решения. Первая – повышение благосостояния людей, вторая – коррупция и несправедливость, третья – порядок и безопасность", – заявил Ерлан Кошанов.

Ерлан Кошанов. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Дискуссионная сессия

Вопрос от партии Amanat: Как вы собираетесь реализовывать свою программу в регионах, если в маслихаты вы предлагаете всего около 10 депутатов?

Ответ от партии ОСДП: ОСДП выдвинули 19 кандидатов по списку в мажилис, 6 – по одномандатным округам. Плюс, во всех областях в маслихаты выдвинулся 21 кандидат. Самое главное, мы в областях и районах выдвигаем в маслихаты по одномандатному округу – одномандатники будут отвечать перед своими избирателями, а вот те, кто по партийным спискам, будут "прятаться" за партию.

Вопрос от партии ОСДП: Ваша партия 20 лет у власти, но на сегодня что вы можете сказать о состоянии вооруженных сил?

Ответ от партии Amanat: Ваш вопрос о безопасности… а с чего начинается безопасность вдоль границ? Не секрет, что сегодня наши приграничные районы обнажаются. Это правда, что люди переезжают оттуда. Мы уделяем этому вопросу особое внимание в нашей программе.

Во-вторых, надо усилить защитный потенциал. Для этого нужны финансы. У нас 1% ВВП уже поставлена фракцией Amanat. Дальнейшее увеличение также есть в нашей программе.

В-третьих, мы должны решить социальную проблему наших военных, офицеров. Это вопрос увеличения зарплаты – его мы тоже включили в программу.

Вопрос от партии "Ак жол": В вашей программе есть норма о пересмотре Земельного кодекса и возврате земель от латифундистов простым людям. Ваша программа запоздала, или вы говорите о чем-то другом?

Ответ партии "Ауыл": Вопросы земли не сходят с повестки дня. В 2021 году земельная комиссия работала, и вы там были. С тех пор прошло 1,5 года. Нельзя сказать, что проблему земли по всей стране решили – нужны поправки в Земельный кодекс. Есть проблема нехватки пастбищ, воды, есть ситуации, когда земли взяли в больших объемах. Мы не говорим, что мы одни решим проблему. Если все партии объединятся, мы решим ее.

Вопрос от партии "Ауыл": Какие у вас есть пути решения проблемы Арала?

Ответ партии "Байтак": Для нашей партии самое главное – море Арал и водные проблемы. По Аралу сейчас самый главный источник – Сырдария, а там – проблема водохранилища Шардара: оно переполнено, и есть риск паводков. Почему мы эту воду не переправим в Арал? Надо отремонтировать плотину на Малом Арале. У нас есть видение, и мы решим эту проблему.

Вопрос партии "НПК": Партия Respublica заявляет, что "мы – люди дела". Не возвышаете ли вы себя над другими? Считаете ли вы учителей людьми дела?

Ответ партии Respublica: Я сын двух учителей, Сырымбек Тау (сопредседатель партии – прим. ред.) – тоже сын учителей, у многих наших соратников родители – учителя. У нас среди кандидатов 60% – учителя. В нашей программе первый пункт – образование. Мы считаем, что образованная нация – счастливая нация.

Вопрос партии Respublica: У вас есть предложение по присоединению к Евросоюзу – там средняя зарплата выше, чем у нас. Вы предлагаете 560 тысячам учителей поднять зарплаты до уровня Европы, это 30% бюджета. Зачем вы предлагаете такие затраты?

Ответ партии "Ак жол": Присоединение к ЕС – это далекая перспектива. Но мы стремимся к евростандартам. Как можно повысить зарплату учителей? Когда мы выдвигаем инициативы, ответ у кабмина один: "Денег нет". Но это недостоверная информация: у нас богатая страна, у нас есть нацкомпании, которые оставляют доход себе. В пандемию президент говорил, чтобы они (нацкомпании – прим. ред.) вернули прибыль в бюджет, но они вернули всего 20%, а 80% – оставили себе. При рациональном использовании денег хватит на всех.

Вопрос партии "Байтак": Какие пункты у вас в программе есть по решению проблем экологии?

Ответ партии НПК: Каждый должен заниматься своим делом: вы – экологией, а мы – народная власть, народный парламент без массовых фальсификаций. Проблемы экологии можно решить через политику. Если ваша партия не справится, тогда мы в парламенте готовы реализовать и вашу, и нашу программу.

Зал, в котором прошли теледебаты. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Второй раунд

Его тема – социально-экономическое развитие страны. Здесь партии рассказали о своей предвыборной программе.

Азаматхан Амиртаев ("Байтак") высказался о развитии среднего предпринимательства, поддержке талантливых людей, снижении выбросов от предприятий, а также развитии зеленой экономики.

Айдарбек Ходжаназаров (Respublica) отметил, что члены его партии – антикризисные менеджеры. Они, с его слов, будут развивать свободу, сферы образования и здравоохранения.

Оксана Аубакирова заявила, что НПК защищает права простых людей, многодетных матерей, молодежи и семей.

Жигули Дайрабаев ("Ауыл") высказался о развитии села, создании агробанка.

Азат Перуашев высказался о разницах в ставке налогов. Глава "Ак жола" заявил, что его партия продолжит выдвигать экономические инициативы для справедливости в отношении бизнесменов.

Нурлан Ауесбаев (ОСДП) высказался о борьбе с коррупцией и призвал голосовать за его партию.

Ерлан Кошанов (Amanat) заявил, что его партия увеличит социальную помощь, повысит зарплаты учителям. Также заявил об устранении барьеров для бизнеса.

Вопросы от зрителей

Также участникам задавали вопросы от зрителей. Как отметили ведущие программы, вопросов поступило много, из них редакция выбрала самые интересные.

Ниже – лишь малая их часть.

Так, у Ерлана Кошанова спросили, какие конкретные действия предлагает Amanat, чтобы поднимать аулы. Он ответил: "Работа идет активно. Успешный пример – программа "Ауыл аманаты". Также аманатовцы активно выявляют латифундистов".

Нурлан Ауесбаев ответил на вопрос, касающийся оппозиции. Он заявил, что их партия идет в парламент, чтобы поднимать вопросы, которые задает простой народ.

Азата Перуашева спросили, каким образом они поднимут уровень среднего класса страны. Глава "Ак жола" перечислил достижения, которые сделала партия в парламенте.

Один из зрителей заявил, что о Жигули Дайрабаеве слышно только во время выборов, и спросил, что конкретно он сделал на сегодняшний день. Зампред "Ауыла" ответил: "Нет смысла давать отчет о моей биографии. У нашей партии есть четкая программа. Мы, казахстанцы, должны объединиться".

У Оксаны Аубакировой спросили про пенсионный возраст. Она ответила: "Была ли ваша бабушка рядом? Она работала. Наша задача – снизить пенсионный возраст".

У Айдарбека Ходжаназарова спросили, не слишком ли они молодые и нужны ли в партии аксакалы с опытом. Глава Respublica заявил, что "Старую собаку новым трюкам не научишь". Он также отметил, что "через 30 лет закончится нефть, жить будем мы".

У Азаматхана Амиртаева спросили, готов ли Казахстан к зеленой экономике. Глава "Байтак" заявил о необходимости достигнуть устойчивых целей развития.

Теледебаты, предшествующие выборам. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Третий раунд

В третьем раунде представители партий обратились к избирателям.

Партия "Байтак": Мы 7 лет не могли зарегистрировать партию, и в этом году смогли. Власти не слышат голос народа, поэтому не решаются проблемы жилья и другие. Мы сделаем все, чтобы работали концепция о слышащем государстве и общественный контроль.

Партия НПК: Сейчас народ Казахстана стоим на великом перепутье и должен сделать выбор, за который мы будем нести ответственность. Не перекладывайте ответственность на других. Мы выбираем будущее наших детей.

Партия Respulica: Сейчас в период кризиса важен наш опыт. Пришло наше время сделать все, чтобы государство развилось. В кафе вы не даете сделать кому-то за вас выбор – и сейчас не давайте: идите на выборы 19 марта.

Партия "Ауыл": Казахстан – не только сырьевая страна, но и страна с успешным сельским хозяйством. Мы сидим голыми на золотом сундуке. Мы будем развивать наравне с нефтегазовым сектором аграрный сектор.

Партия "Ак жол": Мы за парламентскую республику: один человек не может решать все проблемы общества. Будем добиваться, чтобы партия победителей формировала правительство – тогда эта партия будет нести ответственность.

Партия ОСДП: Мы готовы поднять проблемы народа в парламенте. Мы поднимаем самые важные проблемы – рост цен, закредитованность, низкое качество медицины. Власть потеряла связь с народом, пришло время обновить парламент.

Партия Amanat: Для нас самое главное – будущее народа и страны, мы осознаем ответственность. Вместе мы будем отмечать весеннее и политическое обновление. Подумайте, кому вы доверяете и кому вы готовы отдать свой голос.

Одна из ведущих на теледебатах. Кадр из видео: YouTube / ТК "Хабар"

Напомним, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК. Позже стало известно, что 19 марта в Казахстане пройдут совмещенные выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

В пресс-службе Минфина сообщали, что расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней составят 33,4 млрд тенге. Они включены в бюджет на 2023 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013228-sem-kazahstanskih-partiy-stolknulis-v-predvybornyh-debatah-o-chem-na-nih-govorili/