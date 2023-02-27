Выборы в мажилис: сколько казахстанцев сможет в них поучаствовать
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Зампред Центризбиркома (ЦИК) Константин Петров на заседании ведомства рассказал, сколько человек сможет принять участие в выборах депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.
Константин Петров сообщил, что 26 февраля ЦИК получил от всех 20 регионов списки избирателей, которые имелись и представлены на избирательных участках.
"В списках избирателей, переданных на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля выключено 12 миллионов 32 тысячи 550 граждан, уникальных избирателей без повторов и без включения в нескольких местах для голосования", – сказал он.
По его словам, с 4 марта у граждан будет возможность проверить себя на предмет включения, невключения и неправильного включения в списки избирателей.
"Но уже сегодня весь массив данных об избирателях в цифровом защищенном виде передадим в МЦРИАП для организации ими граждан о включении в списки избирателей на конкретном избирательном участке посредством SMS", – резюмировал спикер.
Выборы в мажилис и маслихаты
Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта. В середине февраля ЦИК зарегистрировал партийные списки всех партий, которые участвуют в предстоящих выборах.
Так, в выборах в мажилис примут участие:
- партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Народная партия Казахстана;
- Казахстанская партия зеленых "Байтак";
- партия Respublica.
В субботу, 18 февраля, стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов всех уровней. Она продлится до 00:00 18 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010953-skolko-kazahstantsev-smozhet-progolosovat-na-vyborah-v-mazhilis/