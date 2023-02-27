Выборы в мажилис: сколько казахстанцев сможет в них поучаствовать

Голосование. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Центризбиркома (ЦИК) Константин Петров на заседании ведомства рассказал, сколько человек сможет принять участие в выборах депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров сообщил, что 26 февраля ЦИК получил от всех 20 регионов списки избирателей, которые имелись и представлены на избирательных участках.

"В списках избирателей, переданных на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля выключено 12 миллионов 32 тысячи 550 граждан, уникальных избирателей без повторов и без включения в нескольких местах для голосования", – сказал он.

По его словам, с 4 марта у граждан будет возможность проверить себя на предмет включения, невключения и неправильного включения в списки избирателей.

"Но уже сегодня весь массив данных об избирателях в цифровом защищенном виде передадим в МЦРИАП для организации ими граждан о включении в списки избирателей на конкретном избирательном участке посредством SMS", – резюмировал спикер.

Выборы в мажилис и маслихаты

Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта. В середине февраля ЦИК зарегистрировал партийные списки всех партий, которые участвуют в предстоящих выборах.

Так, в выборах в мажилис примут участие:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

В субботу, 18 февраля, стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов всех уровней. Она продлится до 00:00 18 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010953-skolko-kazahstantsev-smozhet-progolosovat-na-vyborah-v-mazhilis/