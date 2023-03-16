"Прогнозируем, что все пройдет спокойно": глава МВД о предстоящих выборах

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах сената рассказал о том, какая работа ведется для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в день выборов депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Идет очень большая разъяснительная работа, поэтому в эти дни тоже будут приняты все меры, чтобы люди могли пойти проголосовать, чтобы обеспечить их безопасность.

Все избирательные участки будут охраняться, патрульные постовые наряды будут обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность наших граждан. Мы прогнозируем, что все пройдет спокойно, никаких предпосылок нет. Обстановка стабильная будет", – заверил министр.

По словам Ахметжанова, сейчас полицейские работают в обычном режиме и обеспечивают общественный порядок и безопасность.

"В случае, если будут какие-то противозаконные действия, ко всем будут приняты меры, соответствующие нашему законодательству", – резюмировал глава МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013109-prognoziruem-chto-vse-proydet-spokoyno-glava-mvd-o-predstoyaschih-vyborah/