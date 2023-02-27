Выборы в мажилис: когда могут пройти теледебаты

Спикер. Иллюстративное фото: webphotographeer / Getty Images

В ЦИК РК на заседании ведомства рассказали о планах провести телевизионные предвыборные дебаты между политическими партиями, выдвинувшими партийные списки кандидатов на предстоящие выборы в мажилис, передает корреспондент NUR.KZ.

Член Центризбиркома Анастасия Щегорцова сообщила, что ЦИК планирует провести дебаты, однако их точная дата пока не определена.

"Утверждены порядок и условия проведения предвыборных дебатов. Центральная избирательная комиссия должна принять соответствующее решение по проведению дебатов политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты мажилиса парламента", – добавила она.

По ее словам, для организации дебатов была проведена консультация с Министерством информации и общественного развития по определению соответствующего телевизионного канала. Основное внимание здесь уделено техническим возможностям канала и размеру и охвату аудитории.

"МИОР было предложено провести телевизионные предвыборные дебаты в эфире государственного общенационального телеканала "Хабар". Канал осуществляет вещание на всей территории страны в широком спектре телевещания.

Датой проведения телевизионных предвыборных дебатов предлагается определить 16 марта 2023 года", – резюмировала спикер.

Как сообщается на портале Academic.ru, согласно словарю юридических понятий, предвыборные дебаты - это не являющиеся политической рекламой обращения кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений к избирателям с изложением собственных предвыборных программ, сообщения, в том числе касающиеся предвыборных программ других кандидатов, избирательных объединений, сделанные в ходе публичного обмена выступлениями и вопросами.

Согласно постановлению ЦИК РК, опубликованному на портале ИПС "Әділет", список участников, присутствующих лиц во время дебатов на телевидении утверждает ЦИК или соответствующая территориальная избирательная комиссия.

Избирательная комиссия также определяет ведущего дебатов и оповещает население о дате проведения дебатов.

Кандидаты, участвующие в дебатах, должны:

соблюдать регламент проведения дебатов;

вести дискуссию в рамках этических норм, воздерживаются и не допускают оскорбительных, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других кандидатов, политических партий, их членов, а также дискриминации по отношению к представителям других политических партий;

не допускать пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания не предусмотренных законодательством военизированных формирований;

выполнять обоснованные требования ведущего.

Отмечается, что кандидаты или партии, участвующие в выборах, могут отказаться от участия в дебатах.

Проводиться дебаты могут на казахском и русском языках.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта.

ЦИК зарегистрировала партийные списки семи партий, участвующих в предстоящих выборах:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Согласно нововведениям в закон "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе:

69 депутатов - по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа,

29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% - по партийным спискам, а выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Всего в предстоящую кампанию избранию подлежат 3145 депутатов в 223 маслихата.

Отметим также, что с 18 февраля по 18 марта в Казахстане проходит предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010969-vybory-deputatov-mazhilisa-partii-provedut-televizionnye-debaty/