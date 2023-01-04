Смаилов поставил задачи перед новыми министрами

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

"Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.

Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

"Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан", — сказал Алихан Смаилов.

На встрече с коллективом Министерства юстиции премьер-министр отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.

Кроме того, по его словам, требуется повысить качество экспертизы нормативно-правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.

"Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы", — сказал Алихан Смаилов.

Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.

При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

"Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны Правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", — подчеркнул Алихан Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.

Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, глава правительства подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.

"Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, сегодня, 4 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя премьер-министра и руководителя Аппарата правительства. Им стал Галымжан Койшыбаев.

Указом главы государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министр просвещения РК. Его сменил на этом посту Гани Бейсембаев.

Кроме того, Даурен Абаев тоже был освобожден от должности министра культуры и спорта. Данный пост занял Асхат Оралов.

Азамат Ескараев назначен министром юстиции. Ранее занимавший данный пост Канат Мусин был освобожден от должности в конце декабря и назначен судьей Конституционного суда.

Токаев также назначил министром экологии и природных ресурсов страны Зульфию Сулейменову, а министром индустрии и инфраструктурного развития – Марата Карабаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004116-smailov-predstavil-kollektivam-pyati-ministerstv-novyh-rukovoditeley/