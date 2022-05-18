Видео с "демонтажем бетонных опор LRT" в Нур-Султане прокомментировали в CTS
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В Казнете обсуждается видеоролик с "демонтажем опор LRT" в Нур-Султане. Автор видео заявил, что якобы лично занимается сносом возведенных конструкций. Кадры прокомментировала глава службы по связям с общественностью CTS Науат Азанбаева на своей странице в Facebook.
Как написала Азанбаева, данное видео активно рассылали в Казнете сегодня. Авто в кадре утверждал, что якобы лично участвует в этом процессе.
От лица компании CTS глава службы по связям с общественностью заявила о том, что видео было снято еще осенью минувшего года.
"Там запечатлена работа техники, которую нанял китайский консорциум для разбора технологического основания (площадки) под строительные леса.
В столице никакие работы по демонтажу опор LRT не ведутся", – подчеркнула Азанбаева.
Напомним, что в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал LRT, заявив, что считает его проектом "с сильным запахом коррупции".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969936-video-s-demontazhem-lrt-v-nur-sultane-prokommentirovali-v-cts/