"Необходимо очень осторожно подойти": глава МИИР о завершении строительства LRT в Нур-Султане

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: NUR.KZ

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства высказался о реализации проекта строительства LRT в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты.

"Касательно ситуации с LRT, можете сказать, к какому решению пришли?" - поинтересовались журналисты у министра.

Каирбек Ускенбаев напомнил в ответ, что реализацией LRT полностью занимается акимат столицы.

"Думаю, что акимат города Нур-Султан вам в полной мере ответит. Там разные варианты предложений просчитываются акиматом, потому что необходимо очень осторожно подойти с учетом уже вложенных средств. Потому что с этими средствами, естественно, надо что-то делать, и с учетом средств, необходимых для строительства и его ( LRT - прим.ред.) использования в том или ином качестве.

Вы знаете, что через средства массовой информации разные предложения предлагались. В том числе, я знаю, что акимат проводил экзит-полл, мнение горожан (спрашивал -прим.ред.). Поэтому к какому-то решению придут. Я думаю, что они в скором времени объявят об этом", - резюмировал глава МИИР.

Напомним, в январе, выступая в мажилисе, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект Astana LRT уже "не просто волнует, а раздражает казахстанцев" – снести его нельзя из-за финансовых потерь. Поэтому глава государства предложил позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить проект.

Позже акимат столицы начал прием предложений возможных вариантов дальнейшего использования проекта.

Между тем в октябре прошлого года аким столицы Алтай Кульгинов заявлял, что для завершения строительства ЛРТ понадобится 1 млрд долларов. Он также сообщал, что один из банков дал согласие на финансирование строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966815-neobhodimo-ochen-ostorozhno-podoyti-glava-miir-o-zavershenii-stroitelstva-lrt-v-nur-sultane/