Власти Нур-Султана начали прием предложений по проекту LRT

Изображение: astana.gov.kz

В Центре урбанистики столицы начали прием предложений по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ). Об этом сообщает акимат Нур-Султана на своем официальном сайте.

"Центр урбанистики столичного акимата приглашает транспортников, инженеров, строителей, архитекторов, урбанистов и других заинтересованных в обсуждении дальнейшей судьбы проекта LRT", – говорится в сообщении городской администрации.

Все предложения и идеи, возможные варианты использования проекта можно централизованно отправлять на официальную почту Центра урбанистики – Centerofurbanism@gmail.com.

Сообщается, что по итогам предварительного отбора в Центр урбанистики будут приглашаться авторы/ассоциации для обсуждения вариантов использования проекта LRT.

Напомним, в ходе своего выступления в мажилисе от 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект Astana LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев – снести его нельзя из-за финансовых потерь. Поэтому глава государства предложил позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951326-vlasti-nur-sultana-nachali-priem-predlozheniy-po-proektu-lrt/