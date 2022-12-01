Токаев поручил создать комиссию для проверки госорганов по подготовке к зимнему сезону

Место аварии в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

После серьезной аварии на ТЭЦ в Экибастузе глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию, которая проверит центральные и местные исполнительные органы, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Возглавит комиссию первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов.

Комиссия проверит деятельность центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Помимо Сулейменова, в состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней с выводами и рекомендациями", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, накануне в Экибастуз прибыл премьер-министр Алихан Смаилов.

В минувшее воскресенье из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления. Постояльцев некоторых соцобъектов перевезли из Экибастуза в Павлодар.

В городе объявлен режим ЧС.

Ранее президент дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали. По поручению главы правительства в Экибастуз прибыли два министра. Они осмотрели соцобъекты и жилые дома.

Ранее также появились кадры из замерзающего. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999663-tokaev-poruchil-sozdat-komissiyu-dlya-proverki-gosorganov-po-podgotovke-k-zimnemu-sezonu/