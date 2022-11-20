"Спецсредства не применялись": в полиции Алматы рассказали о задержаниях в день выборов

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Департамент полиции Алматы прокомментировал несанкционированные митинги в городе во время выборов президента, которые стартовали сегодня, 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

"Во время выборов были нарушения законодательства в части проведения несанкционированных акций и митингов. Вам известно, что в наших законах четко расписаны порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций. За несоблюдение законодательства, его нарушение предусмотрена ответственность", - предупредили в полиции.

В ДП Алматы рассказали, что органами внутренних дел были приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Организаторы и активные участники несанкционированных акций доставлялись в ОВД.

"Часть из них привлекается к административной ответственности с учетом требований Международного Пакта о гражданских и политических правах о минимальности, соразмерности и допустимости назначения судом наказаний, часть отпущена после профилактической беседы", - сообщили в полиции.

Отмечается, что все эти мероприятия были проведены полицейскими города в строгом соответствии с законом.

"При общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно, при доставлении правонарушителей специальные средства не применялись", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее стало известно, сколько полицейских по стране обеспечивают порядок в день выборов.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане начались выборы президента страны. Кандидатов на пост президента шесть - Касым-Жомарт Токаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден. К слову, каждый из участников президентской гонки уже отдал свой голос на выборах.

Тем временем на одном из участников в Алматы зафиксировали 100-процентную явку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998091-spetssredstva-ne-primenyalis-v-politsii-almaty-rasskazali-o-zaderzhaniyah-v-den-vyborov/