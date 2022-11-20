Выборы президента стартовали в Казахстане

Кандидаты в президенты Казахстана. Коллаж: NUR.KZ (Источники фото: atameken.kz, akorda.kz, instagram.com/abdenkarakat, facebook.com/meyramkazhyken, facebook.com/saltanat.tursynbekova.3, facebook.com/osdp.kz)

Сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента - первыми смогут проголосовать казахстанцы, находящиеся за рубежом. В стране первые участки откроются в 06:00, передает NUR.KZ.

Самыми первыми отдать свои голоса за одного из кандидатов в президенты смогут казахстанцы, проживающие в Токио - из-за разницы в часовых поясах здесь избирательные участки откроются в 07:00 по времени Токио, то есть в 04:00 по времени Астаны.

Всего же за пределами Казахстана открыто 68 избирательных участках в 53 странах мира. При этом ранее в МИД предупреждали, что из-за сложной обстановки в Украине в этот раз избирательные участки открывать не будут - желающим проголосовать гражданам РК придется ехать в соседнюю страну, например, Польшу или Молдову.

В Казахстане первые участки должны открыться в 07:00 часов по времен Астаны. Однако, как ранее сообщили в ЦИК, 86 избирательных участков откроются на час раньше - в 06:00.

К слову, в некоторых городах, в том числе и в столице, проезд в этот день будет бесплатным.

Проголосовать на выборах президента Казахстана может любой гражданин РК, достигший 18 лет, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы.

Проголосовать можно по месту прописки. По адресу прописки определяется избирательный участок, к которому прикреплен казахстанец. Информация о границах избирательных участков публикуется на сайтах акиматов. Для того, чтобы проголосовать в другом городе, гражданам необходимо было заранее открепиться от своего участка и прикрепиться в другом.

Однако в Алматы будут работать специальные участковые избирательные комиссии, где можно будет прописаться на один день, чтобы проголосовать. На следующий день, 21 ноября, система выпишет граждан, которых зарегистрировали по адресу избирательного участка.

Для того, чтобы отдать свой голос, казахстанцам необходимо иметь при себе паспорт, удостоверение личности или цифровые версии этих документов.

Каждый казахстанец может проголосовать только один раз и только за себя - голосовать вместо родных, членов семьи нельзя, даже при условии наличия их документов.

Ранее в ЦИК сообщали, что для выборов подготовлено более 12 млн бюллетеней. При этом активным избирательным правом в стране обладают 11,9 млн казахстанцев.

Текст каждого избирательного бюллетеня прописан на двух языках – на казахском и русском. Кроме того, на каждом участке должен быть трафарет со шрифтом Брайля для невидящих людей – в местах отметки для голосования в нем сделаны прорези.

На этих выборах казахстанцев ждет нововведение - в бюллетенях появилась графа "Против всех".

Напомним, в президентской гонке участвуют шесть кандидатов.

Каракат Абден

Каракат Абден: facebook.com/abdenova.karakat

48-летняя Каракат Абден является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатным советником акима Астаны по социальным вопросам, членом общественного совета столицы.

Ее кандидатуру выдвинуло РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев. Фото: Штаб кандидата в президенты РК Ауесбаева Н.С.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии. По специальности – юрист-экономист.

Его кандидатуру выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

68-летний член Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (которая и выдвинула его кандидатом в президенты) является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана.

Мейрам Кажыкен

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

61-летний уроженец Павлодарской области является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.

Его кандидатуру в президенты выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Кемелевичу 69 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1975 году в МИДе СССР. В разные годы был министром иностранных дел РК, премьер-министром РК, председателем сената парламента Казахстана, заместителем генерального секретаря ООН.

В 2019 году был избран президентом РК, набрав 70,96 % избирательских голосов. На эти выборы был выдвинут Народной коалицией, в которую вошли несколько партий и общественных объединений.

Салтанат Турсынбекова

Салтанат Турсынбекова. Фото: facebook.com/saltanat.tursynbekova.3

Турсынбековой 56 лет. В разные годы она работала в госструктурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны и руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Ее кандидатуру выдвинуло республиканское общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997574-vybory-prezidenta-startovali-v-kazahstane/