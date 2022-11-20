Последний из кандидатов в президенты проголосовал на выборах

Мейрам Кажыкен с супругой. Фото: NUR.KZ

Кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен принял участие в голосовании на выборах главы государства вместе с женой и дочерью, передает корреспондент NUR.KZ.

Мейрам Кажыкен пришел на выборы с дочкой и женой. Его дочь училась в школе, где расположился их избирательный участок.

"Мы уже победили... но, думаю, будет второй тур, пройду я и еще один кандидат", — сказал Кажыкен журналистам.

Мейрам Кажыкен был выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

"Люди хотят перемен, народ ждет перемен, поэтому изменения нужны начаться незамедлительно и они должны быть очевидные, реальные, социальные, политические, экономические перемены.

Поэтому я сегодня проголосовал за реформы, настоящие реформы. Нужны масштабные реформы, которые под силу тому президенту, за которым пойдет народ", – отметил Кажыкен.

Напомним, помимо Кажыкена, на выборах уже проголосовали Салтанат Турсынбекова, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РК на своем официальном сайте опубликовала первые данные о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998023-posledniy-iz-kandidatov-v-prezidenty-progolosoval-na-vyborah/