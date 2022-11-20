Токаев проголосовал на выборах президента

Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев прибыл на избирательный участок на правом берегу Астаны, где отдал свой голос на президентских выборах, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев проголосовал на участке №58 во Дворце школьников на правом берегу столицы. На этом же участке он голосовал в прошлом году на парламентских выборах.

В здании дворца Токаева ждали журналисты – после голосования он пообщался со СМИ.

Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997980-tokaev-progolosoval-na-vyborah-prezidenta/