Названо число полицейских, обеспечивающих порядок в день выборов

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев на телемарафоне рассказал об обстановке в стране в день выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Мураталиев сообщил, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка.

"Сегодня в день выборов за полдня в стране спокойная обстановка. В порядка 10 тыс. избирательных участках 20 тыс. полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тыс. полицейских", – отметил он.

Напомним, сегодня, 20 ноября в Казахстане стартовали выборы главы государства.

Как ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Азамат Сергазин, к текущему часу нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий на выборах президента страны не зафиксировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998062-nazvano-chislo-politseyskih-obespechivayuschih-poryadok-v-den-vyborov/