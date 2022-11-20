Названо число полицейских, обеспечивающих порядок в день выборов
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Зампред Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев на телемарафоне рассказал об обстановке в стране в день выборов, передает корреспондент NUR.KZ.
Жандос Мураталиев сообщил, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка.
"Сегодня в день выборов за полдня в стране спокойная обстановка. В порядка 10 тыс. избирательных участках 20 тыс. полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тыс. полицейских", – отметил он.
Напомним, сегодня, 20 ноября в Казахстане стартовали выборы главы государства.
Как ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Азамат Сергазин, к текущему часу нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий на выборах президента страны не зафиксировано.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998062-nazvano-chislo-politseyskih-obespechivayuschih-poryadok-v-den-vyborov/