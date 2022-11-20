100-процентную явку отметили на одном из участков в Алматы (фото)

Ержан Куттыгожин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

100-процентную явку отметили на одном из участков в Алматы– им оказался участок №281, расположенный в ЦГКБ города, передает корреспондент NUR.KZ.

Участок был закрытым, так как здесь голосовать могли только пациенты больницы, находящиеся, к слову, в состоянии разной степени тяжести.

На участке проголосовали 282 человека, при этом явка оказалась 100-процентной. Пациенты могли посетить сам участок либо проголосовать в своей палате – мобильная урна также была предусмотрена.

Как рассказал председатель избирательного участка №281, заведующий отделением кардиологии ЦГКБ Ержан Куттыгожин, заранее были составлены списки пациентов.

"Всем пациентам давалась возможность проявить свой гражданский долг. Отказ – это тоже право пациента", – заявил он.

Айша Толепбергенова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем одна из пациенток Айша Толепбергенова рассказала, что находится в стационаре уже третий день после операции на глаз и принимает лечение. Сегодня ей тоже представился шанс отдать свой голос за понравившегося кандидата.

"Надо выбрать президента. Я проголосовала за процветание нашего государства, чтобы все было хорошо. Я всегда участвую в выборах", – поделилась пациентка.

Закрытие участка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сразу после окончания голосования на участке были вскрыты урны и начался предварительный подсчет голосов.

Подсчет голосов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один достаточно активный участок - №377, расположенный во Дворце школьников города. Чтобы сделать день выборов по-настоящему праздничным, сюда пригласили инструментальный ансамбль для исполнения музыки. Маленьким гостям участка дарят флажки.

Участок во Дворце школьников. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В первую очередь, я считаю ,что все те, кто не пришел на выбор, подвергают риску нашу страну. Только вместе, активно участвуя в жизни общества, мы можем добиться наших общих целей, страновых целей, это искреннее мое желание", – рассказал алматинец Ералы Сауранбаев.

Ералы Сауранбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что только при личной активной позиции можно рассчитывать на какие-то улучшения.

Аналогичной позиции придерживается другой житель города – Александр. Он пришел на участок с 8-летним сыном – для мальчика это первые выборы, в которых, правда, пока он участвовать не может.

Александр с сыном. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это же наше будущее, мы должны на него как-то влиять, поколение должно учиться тому, что нужно влиять на свое будущее. Я показываю своим примером, что есть выборы и как они проходят; что надо голосовать и понимать, что мы должны участвовать в жизни, чтобы завтра не жаловались", – рассказал Александр.

Мужчина на голосовании. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один избиратель Еркин Сулейменов пришел со своей семьей – супругой и сыном. По его мнению, важно участвовать в голосовании и думать о будущем страны.

Еркин Сулейменов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интерес к выборам изъявляют и молодые избиратели - алматинка Жанеля пришла на участок вдвоем с отцом. Для 19-летней девушки это – первые выборы, но она выработала собственную позицию.

"Мне не все равно, кто будет управлять моей страной. Некоторые могут голосовать, даже не зная предвыборную программу кандидата, а я поддерживаю одного человека и надеюсь, что он сделает нашу страну лучше. Я сама выбрала кандидата, родители не знают, за кого я голосую", – заключила девушка.

Избирательная урна. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее в Алматы проголосовали дизайнер Аида Кауменова и певица Роза Рымбаева. А скрипачка Жамиля Серкебаева сообщила, что ждет изменений в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998085-100-protsentnuyu-yavku-otmetili-na-odnom-iz-uchastkov-v-almaty-foto/