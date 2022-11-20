Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах

Салтанат Турсынбекова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова приняла участие в голосовании на выборах главы государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Салтанат Турсынбекова проголосовала на избирательном участке № 107 в Астане. На выборы она пришла одна.

"Настрой волнительный, в ожидании. Не скажу, что торжественный, потому что итогов еще нет. Но хороший, потому что мы провели активную работу с населением, и я рада их результатам", — сказала журналистам кандидат в президенты РК.

Салтанат Турсынбекова выдвинута кандидатом в президенты Казахстана от РОО "Қазақ аналары - дәстурге жол".

Помимо Турсынбековой, к этому часу на выборах проголосовали еще четыре кандидата в президенты из шести - свои голоса ранее отдали Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия РК на своем официальном сайте опубликовала первые данные о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998016-kandidat-v-prezidenty-saltanat-tursynbekova-progolosovala-na-vyborah/