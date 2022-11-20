Жигули Дайрабаев первым из кандидатов проголосовал на выборах президента (фото, видео)

Жигули Дайрабаев. Фото: NUR.KZ

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев уже отдал свой голос на внеочередных выборах президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

На избирательный участок в столице Жигули Дайрабаев пришел вместе с женой и внуками.

Так как Дайрабаев стал первым проголосовавшим не только среди кандидатов, но и на своем избирательном участке, то ему подарили книгу. Внук пожелал дедушке победы в выборах.

"Дорогие избиратели, журналисты. Настроение очень хорошее. Сегодня в нашей стране значимый день, итоги политической гонки. Вы знаете, что сегодня выборы президента. Я сегодня пришел проголосовать, сделал свой выбор. Я верю в будущее нашей страны. Оно у нас светлое. Я голосовал с таким настроем", - поделился Дайрабаев с журналистами.

Напомним, в 07:00 открылись по времени Астаны голосование началось на 7150 избирательных участках. Открыты также участки за границей. Первым проголосовавшим на внеочередных выборах РК стал казахстанец Сырымбек Тау - он голосовал в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997963-zhiguli-dayrabaev-pervym-iz-kandidatov-progolosoval-na-vyborah-prezidenta/