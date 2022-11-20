Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах
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Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев вслед за Жигули Дайрабаевым проголосовал на выборах президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.
Ауесбаев проголосовал на избирательном участке №198 в районе Коктал-11 в Астане.
"Я живу на окраине города, здесь мой участок. Сегодня я пришел на свой избирательный участок как гражданин РК, чтобы исполнить свой гражданский долг - проголосовать", - отметил он.
Ауесбаев был в сопровождении руководителя своего штаба.
"Наша команда провела огромную работу всем большое спасибо. Благодаря моим сторонникам практически во всех регионах знали о нашей партии. Настроение очень хорошее, боевое", - поделился Ауесбаев с журналистами.
Напомним, первым из кандидатов свой голос отдал выдвиженец от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев. Он стал первым проголосовавшим на своем избирательном участке, поэтому получил в подарок книгу.
Свой голос отдал также и государственный советник РК Ерлан Карин. Он призвал всех казахстанцев воспользоваться своим избирательным правом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997968-kandidat-ot-oppozitsii-nurlan-auesbaev-progolosoval-na-vyborah/