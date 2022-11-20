Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

Нурлан Ауесбаев. Фот: t.me/sailau_22

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев вслед за Жигули Дайрабаевым проголосовал на выборах президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Ауесбаев проголосовал на избирательном участке №198 в районе Коктал-11 в Астане.

"Я живу на окраине города, здесь мой участок. Сегодня я пришел на свой избирательный участок как гражданин РК, чтобы исполнить свой гражданский долг - проголосовать", - отметил он.

Ауесбаев был в сопровождении руководителя своего штаба.

"Наша команда провела огромную работу всем большое спасибо. Благодаря моим сторонникам практически во всех регионах знали о нашей партии. Настроение очень хорошее, боевое", - поделился Ауесбаев с журналистами.

Нурлан Ауесбаев. Фото: NUR.KZ

Напомним, первым из кандидатов свой голос отдал выдвиженец от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев. Он стал первым проголосовавшим на своем избирательном участке, поэтому получил в подарок книгу.

Свой голос отдал также и государственный советник РК Ерлан Карин. Он призвал всех казахстанцев воспользоваться своим избирательным правом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997968-kandidat-ot-oppozitsii-nurlan-auesbaev-progolosoval-na-vyborah/