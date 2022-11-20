Кандидат Каракат Абден проголосовала на выборах президента

Каракат Абден. Кадр из видео: t.me/sailau_22

Каракат Абден проголосовала на избирательном участке №135 в Астане. На участок она пришла вместе со своими родителями, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемые избиратели, я решение баллотироваться в президенты приняла с благословения родителей. Поэтому я и сегодня пришла с ними на голосование", - объяснила Абден.

Она добавила, что у нее большие надежды и ожидания от выборов.

"Я думаю, что мы придем к этому справедливому, обновленному Казахстану. У меня очень большие надежды, и за это время я смогла донести свои идеи до всех избирателей, где вижу такое обновление социальных проблем – для меня это важно. У меня большие надежды на будущее на эти семь лет", - отметила она.

Каракат Абден напомнила, что со своим штабом смогла объехать всю страну.

"Я смогла до каждого избирателя донести свои идеи и мысли. В принципе я могу сказать, что все правильно, все хорошо.

Вы знаете, сегодня это большой праздник для страны. Это возможность сделать выбор для будущего страны, поэтому у меня сегодня приподнятое настроение. Все-таки очень сложный был период, сегодня он приближается к своему логическому завершению. Выбор сделает народ. Настроение у меня замечательное", - резюмировала она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997979-kandidat-karakat-abden-progolosovala-na-vyborah-prezidenta/