Глава МНЭ Нурлан Байбазаров на брифинге правительства прокомментировал вопрос о том, во сколько может обойтись восстановление Алматы в случае разрушительного землетрясения, пишет корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Байбазаров сообщил, что ситуация в Алматы находится на контроле правительства.

"Конечно, у правительства есть резерв и он ежегодно формируется. И в случае ЧС он будет в первую очередь направляться именно на преодоление последствий техногенных аварий и иных катастроф, которые могут иметь место. Но надеемся, что в Алматы такого не произойдет", - отметил он.

По словам министра, акимат проводит сейчас аудит на предмет того, где, сколько и чего повреждено.

"Если по итогам этой работы понадобиться помощь из республиканского бюджета, мы из резерва правительства, конечно, окажем соответствующую помощь в восстановлении зданий.

Алматы - это самая крупная экономика нашей страны, Алматы является донором республиканского бюджета, финансовым центром нашей страны.

Сейчас сложно оценить, сколько стоит Алматы. Но, конечно, Алматы - это значительный актив нашей страны", - резюмировал министр.

Землетрясение в Алматы

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. При этом, сейсмологи призывали горожан находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек - 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.