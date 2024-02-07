Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

О необходимости кардинальной модернизации действующих производств заявил президент Токаев

Опубликовано:

Расширенное заседание правительства с участием президента Токаева
Расширенное заседание правительства с участием президента Токаева. Фото: Акорда

Президент Токаев заявил о необходимости кардинальной модернизации действующих производств, а начать стоит с металлургических комбинатов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом. В целом, должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени.

Особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств. Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места", - отметил президент Токаев.

Крайне важен, по словам главы государства, и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий.

"У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда.

В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия.

Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу. В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ", - отметил Токаев.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059607-o-neobhodimosti-kardinalnoy-modernizatsii-deystvuyuschih-proizvodstv-zayavil-prezident-tokaev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.