О необходимости кардинальной модернизации действующих производств заявил президент Токаев

Президент Токаев заявил о необходимости кардинальной модернизации действующих производств, а начать стоит с металлургических комбинатов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом. В целом, должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени.

Особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств. Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места", - отметил президент Токаев.

Крайне важен, по словам главы государства, и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий.

"У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда.

В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия.

Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу. В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ", - отметил Токаев.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

новым министром финансов стал Мади Такиев;

министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;

министром по ЧС – Чингис Аринов;

заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.