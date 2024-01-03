Токаев об АЭС в Казахстане: Впереди нас ждут общественные слушания

Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Egemen Qazaqstan" еще раз высказал свою позицию по поводу строительства АЭС в Казахстане – он анонсировал общественные слушания в рамках референдума, передает NUR.KZ.

Вопрос об АЭС Токаеву задали из-за "напряженной ситуации с теплоснабжением" в Казахстане.

"Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива.

Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений", - заявил Токаев.

Он добавил, что среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС – это объяснимо в связи с проходящими ранее испытаниями на Семипалатинском ядерном полигоне, а также из-за стоимости проекта и экологических аспектов.

"Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Это и есть реализация на практике концепции "слышащего государства" и принципов Справедливого Казахстана.

Впереди нас ждут широкие общественные слушания. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов «за» и «против» для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа", - добавил Токаев.