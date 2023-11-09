Строительство АЭС в Казахстане: в чем плюс российских технологий, объяснили в Минэнерго

Глава Минэнерго в кулуарах Акорды сегодня рассказал о преимуществе российских технологий, комментируя строительство АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, претендует ли российская сторона на контракт на строительство АЭС взамен построенным в Казахстане ТЭЦ.

"Нет, это два параллельных процесса, глубоко параллельных процесса, не связанных между собой", – заявил в ответ Алмасадам Саткалиев.

Министр отметил, что основное решение по строительству АЭС будет принято по итогам референдума.

"Мы понимаем все конкурентные преимущества всех участников-вендоров этого процесса. Нужно открыто заявить, что российские ядерные технологии являются наиболее безопасными, и наиболее эффективными, и дешевыми в плане строительства. Понятно, предположим, что касается энергетического оборудования – то производители европейских стран в плане подрядных работ очень сильны… турецкие, корейские подрядчики", – добавил глава Минэнерго.

Он также подчеркнул, что с самого начала власти не позиционировали проект строительства атомной электростанции как чисто российский проект.

"Мы всегда говорили, что это будет международный проект, и Казахстан выберет самые наилучшие технологии", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Напомним, что вчера министр энергетики говорил, что компанию, которая будет строить АЭС в Казахстане, выберут после референдума.

А президент Касым-Жомарт Токаев в интервью российской газете сообщил, что Казахстан высоко ценит предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам того же референдума.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.