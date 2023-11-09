Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Подробности строительства трех ТЭЦ в Казахстане россиянами озвучил Скляр

Опубликовано:

ТЭЦ в Караганде
ТЭЦ. Иллюстративное фото: facebook.com/karaganda.energocentr

Вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр в кулуарах Акорды высказался о строительстве россиянами трех ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

"Технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово, поэтому соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Это нужны проектно-сметная документация, контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, в следующем году реализация ТЭЦ Кокшетау уже будет начата. Цена вопроса – министерство энергетики более подробную информацию даст", – добавил он.

ТЭО для ТЭЦ в Семее, по его словам, будут только разрабатываться.

Скляр также добавил, что те 37 ТЭЦ, которые есть в Казахстане, построены по технологиям Советского Союза.

"Есть производители турбин, производители котельного оборудования, энергоблоков на ГРЭС, в основном, традиционно это – РФ. Что касается строительства угольных ТЭЦ, которые будут построены по самым современным средствам, пылеулавливанию. Мероприятия в сфере экологического контроля будут проведены самым тщательным образом с учетом современных требований. Это будет угольная ТЭЦ. Но Минэнерго подробно вам объяснит", – заверил Роман Скляр.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

Сегодня ранее вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

В начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В прошлом году довольно часто сообщалось о различных происшествиях на ТЭЦ по всей стране.

Так, год назад на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

В конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В апреле этого года в правительстве озвучили список самых изношенных в Казахстане ТЭЦ – на некоторых уровень износа превысил 95%.

На прошлой неделе в Минэнерго рассказали, когда ТЭЦ-2 в Алматы перейдет на газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045005-podrobnosti-stroitelstva-treh-tets-v-kazahstane-rossiyanami-ozvuchil-sklyar/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.