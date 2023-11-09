Подробности строительства трех ТЭЦ в Казахстане россиянами озвучил Скляр

Вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр в кулуарах Акорды высказался о строительстве россиянами трех ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

"Технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово, поэтому соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Это нужны проектно-сметная документация, контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, в следующем году реализация ТЭЦ Кокшетау уже будет начата. Цена вопроса – министерство энергетики более подробную информацию даст", – добавил он.

ТЭО для ТЭЦ в Семее, по его словам, будут только разрабатываться.

Скляр также добавил, что те 37 ТЭЦ, которые есть в Казахстане, построены по технологиям Советского Союза.

"Есть производители турбин, производители котельного оборудования, энергоблоков на ГРЭС, в основном, традиционно это – РФ. Что касается строительства угольных ТЭЦ, которые будут построены по самым современным средствам, пылеулавливанию. Мероприятия в сфере экологического контроля будут проведены самым тщательным образом с учетом современных требований. Это будет угольная ТЭЦ. Но Минэнерго подробно вам объяснит", – заверил Роман Скляр.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

Сегодня ранее вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

В начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В прошлом году довольно часто сообщалось о различных происшествиях на ТЭЦ по всей стране.

Так, год назад на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

В конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В апреле этого года в правительстве озвучили список самых изношенных в Казахстане ТЭЦ – на некоторых уровень износа превысил 95%.

На прошлой неделе в Минэнерго рассказали, когда ТЭЦ-2 в Алматы перейдет на газ.