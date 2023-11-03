Когда ТЭЦ-2 в Алматы перейдет на газ, рассказали в Минэнерго

Активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ стартует в следующем 2024 году, а завершиться должна до конца 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в ходе поездки в Алматы посетил ТЭЦ-2 АО "Алматинские электрические станции" и котельную "Орбита" ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на ТЭЦ-2 Саткалиев провел совещание координационного штаба с участием представителей акимата и АО "Самрук-Энерго".

"Представители ТЭЦ-2 в Алматы доложили, что EPC-подрядчик по переводу на газ уже определен, работы начаты. Активная фаза начнется в 2024 году с завершением до конца 2026 года", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, проведены капитальные ремонты котла №3 и турбин №1, 2 на ТЭЦ-2, капремонт котла №5 – на завершающей стадии. В конце ноября закончится ремонтная кампания в целом по АО "Алматинские электрические станции".

"На всех ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях", – сообщили в Минэнерго.

Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В сентябре 2022 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить деньги в перевод ТЭЦ-2 на газ.

В январе этого года о модернизации данной теплоэлектроцентрали высказался премьер Алихан Смаилов. В апреле сообщили, что во втором квартале 2023 года определят подрядчика на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке ТЭЦ-2.

Перед этим Саткалиев рассказал, что трудности с поставками из России и Украины отразились на планах по ТЭЦ в Алматы.