Министр энергетики: Эксперты МАГАТЭ признали готовность площадки Улкен к строительству АЭС

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во время брифинга в Алматы сообщил, что эксперты МАГАТЭ отметили готовность площадки Улкен к строительству АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр, выбор партнера по строительству АЭС пока не сделан. Первоочередной задачей является проведение референдума.

"Глава государства озвучил ряд инициатив и дал соответствующие поручения, чтобы при принятии решения необходимости и возможности строительства АЭС мы получили мнение большинства казахстанцев. Работа производится в соответствии с конституционным законом о республиканском референдуме. Мы как министерство будем оказывать всю необходимую экспертную поддержку проводимой работе", - отметил он.

Саткалиев подчеркнул, что атомная энергетика - это энергетика будущего, и только она может стать заменой станциям, которые работают на ископаемых.

"Форсирование процесса нецелесообразно. Главное, сейчас нужно сделать разъяснение казахстанцам, как важна для нас атомная энергетика и какие возможности она дает - создание рабочих мест, развитие строительной индустрии, инженерии, высшего образования, средне-технического образования. Нужно проводить исследования сопряженных отраслей.

Строительство атомной станции будет логическим продолжением всей программы развития энергетики страны", - сообщил министр.

Он также рассказал, что эксперты МАГАТЭ отмечают очень высокий уровень компетентности и готовности Казахстана к проведению таких мероприятий

"Они готовы нам оказать полный комплекс услуг по сопровождению и строительству, безопасности последующей эксплуатации, дальнейшей утилизации ядерных отходов. Они отметили, что площадка Улкен готова и пригодна для строительства АЭС", - заявил министр.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства - "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов - их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа он заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Между тем 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания прокомментировал строительство АЭС в Казахстане. Он поручил провести референдум.