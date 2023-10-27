Будет ли облагаться налогом на роскошь купленная в кредит квартира, рассказали в МНЭ

Глава МНЭ сегодня в кулуарах рассказал, нужно ли будет платить налог на роскошь при покупке дорогого недвижимого и движимого имущества в кредит, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра экономики, будет ли облагаться налогом на роскошь купленная в кредит яхта или квартира.

"Конечно. Налог на роскошь подразумевает собой непосредственное обложение налогом объекта данной недвижимости, яхты. Неважно, как он его покупает – в долг берет деньги или в кредит, главное, чтобы он оплатил регистрационный сбор за тот или иной объект движимого или недвижимого имущества", – указал Алибек Куантыров.

Сегодня ранее глава МНЭ рассказал, войдут ли дорогие смартфоны, к примеру, iPhone в перечень объектов, за которые нужно будет платить налог на роскошь.

Также он рассказал и о других новшествах, которые хотят внедрить в рамках введения налога на роскошь в Казахстане.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда министр нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Он также назвал примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

Он также ответил, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Тогда же Алибек Куантыров заявлял, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.