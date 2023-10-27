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30 лет независимости Казахстана

Владельцев яхт и самолетов заставят платить налоги по-новому в Казахстане

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Яхта в море
Яхта. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства национальной экономики в сенате рассказал о новшествах, которые хотят внедрить в рамках введения налога на роскошь в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что ведомство проводит работу по введению дополнительного акциза на предметы роскоши.

"Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Мы предлагаем внедрить следующие подходы по налогообложению имущества.

Во-первых, увеличить ставки налога на яхты и частные самолеты. Во-вторых, установить высокие ставки налога в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физлиц предела в размере 130 тыс. МРП (448,5 млн в 2023 году – прим. ред.). Кроме того, предлагается предоставить компетенцию МИО (акиматам – прим. ред.) по установлению коэффициента роскоши для дорогостоящих объектов недвижимости", — сообщил министр.

Позже, отвечая на вопросы депутатов, глава МНЭ отметил, что облагаться допакцизом будет дорогостоящий транспорт, находящиеся в частной собственности летательные аппараты, а также дорогие объекты недвижимости.

"Дорогостоящее имущество, в основном, является импортным. Повышенное налогообложение будет при регистрации и ввозе этого имущества на территорию Казахстана", — пояснил глава МНЭ.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда министр нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Он также назвал примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года. Введение данного вида налога планируется с 2024 года.

В июне 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

Он также ответил, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Тогда же Алибек Куантыров заявлял, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2042786-vladeltsev-yaht-i-samoletov-zastavyat-platit-nalogi-po-novomu-v-kazahstane/

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