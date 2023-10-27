Будет ли iPhone облагаться налогом на роскошь в Казахстане, ответили в Минэкономики

В кулуарах сената глава Миннацэкономики ответил, войдут ли дорогие смартфоны, к примеру, iPhone в перечень объектов, за которые нужно будет платить налог на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра нацэкономики Алибека Куантырова спросили, от какой стоимости объекта на него будет начисляться налог на роскошь.

"Шкалу мы сейчас обсуждаем, но, к примеру, автомобиль купили новый стоимостью 100 млн тенге – пожалуйста, заплати кроме налога на транспорт налог на роскошь. Купил объект дорогой недвижимости – оплати определенный налог на роскошь в год.

По недвижимости, например, сейчас, если у человека 5 квартир по 10 млн тенге — за каждую он платит 10 тысяч тенге налога, теперь же 5 квартир будут не по отдельности считаться, а как 50 млн тенге – и шкала (для подсчета налога на роскошь – прим.авт.) уже будет другая", — заявил министр.

Куантыров добавил, что iPhone не будет относиться к предметам роскоши.

"iPhone стоит максимум 1,5-2 тысячи долларов, это его вообще не касается. (…) Если же человек покупает авто за 200-300 млн тенге – дорогой мой, заплати налог на роскошь", — заявил глава МНЭ.

Напомним, сегодня министр нацэкономики в сенате рассказал о новшествах, которые предлагаются в Казахстане в рамках налога на роскошь.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда министр нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Он также назвал примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин рассказал о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

Он также ответил, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Тогда же Алибек Куантыров заявлял, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.