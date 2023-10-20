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Погасить кредиты казахстанцев долгами олигархов из "старого" Казахстана предложил депутат

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Деньги в пиджаке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На парламентских слушаниях в мажилисе по теме закредитованности казахстанцев депутат предложил погасить долги граждан деньгами олигархов "старого" Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Генпрокуратура, почему вы не работаете по долгам, которые имели место в старом Казахстане, почему вы не требуете возврата триллионов средств. Вы должны работать не по долгам населения, а с олигархами, которые имеют долги. Если будут возвращены эти триллионы, можно было бы погасить задолженность населения десятки раз", – заявил депутат Ермурат Бапи.

Также он попросил сделать открытым состав созданной в Казахстане комиссии по возврату незаконно приобретенных активов.

В Генпрокуратуре на конкретное предложение не ответили, но сообщили, что работу по возврату активов ведут.

"Недавно комитет (Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры – прим.авт.) был создан указом президента, сформирован штат. Около 900 млрд мы вернули в бюджет государства, около 600 млрд мы вернули извне. Это масштабная работа, и она продолжается. Были возвращены и земельные участки.

По комиссии, по составу – туда вошли и представитель парламента, отдельно информацию я вам предоставлю. По реестру – было принято отдельное решение, этот вопрос пока закрыт", – ответил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев.

Отметим, что ранее стало известно об ограничении доступа к части информации о возврате незаконно приобретенных активов – содержание реестра отнесено правительственной комиссией к информации ограниченного распространения.

В Минюсте также сообщили, что в Казахстане будут предоставлять информацию о добровольно возвращенных активах – однако, имена их владельцев раскрывать не планируют.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, в январе Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж.

Уже в апреле в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны.

В мае стало известно, что в республике создадут ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.

На прошлой неделе неделе премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов. Глава кабмина отметил, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.

Также стало известно о создании Комитета Генпрокуратуры по возврату активов.

В минувшую пятницу глава службы досудебного расследования Антикора заявил, что до конца года в РК вернут еще 180 млрд тенге – это незаконные активы из-за рубежа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041880-pogasit-kredity-kazahstantsev-dolgami-oligarhov-iz-starogo-kazahstana-predlozhil-deputat/

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