Отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов хотят в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: Getty Images / Viktoriya Fivko

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, предусматривающий возврат государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" с сопутствующими поправками принял в работу мажилис парламента.

Депутат Магеррам Магеррамов заявил, что основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов.

"Целью разработки проекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов", - добавил он.

Сопутствующие законопроекты, отметил депутат, разработаны в целях реализации положений основного законопроекта и предусматривают ряд поправок в действующее законодательство.

В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон "О прокуратуре", в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.

В общей сложности предусмотрены поправки в 11 кодексов и 13 законов.

"Принятие законопроектов имеет следующие положительные социально-экономические последствия: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов", - пояснил мажилисмен.

По его словам, после введения в действие проекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит использовать возвращенные активы для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, и достичь прозрачности и эффективности в этом процессе.

"Таким образом, будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов. Комитет готов принять в работу данные законопроекты", - резюмировал Магеррам Магеррамов.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

В июне прошлого года в Казахстане была создана межведомственная комиссия во главе с генпрокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами РК за рубеж финансовых средств.

В ноябре, выступая на своей инаугурации, Токаев заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день президент подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

В конце прошлого года глава Антикора докладывал Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге. А в мае этого года генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021844-spetsfond-i-goskompaniyu-po-vozvratu-nezakonno-vyvedennyh-aktivov-sozdadut-v-kazahstane/