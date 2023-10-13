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К части информации о возврате активов ограничили доступ в Казахстане

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Мужчина держит в руках пустой кошелек
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: freepik.com

Правительственная комиссия решила ограничить доступ к части информации о возврате незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

В пятницу Генпрокуратура в своем Telegram-канале доложила о состоявшемся заседании комиссии при правительстве – комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. Проходило оно под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

По итогам заседания принято решение включить в реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов, содержание реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения.

Комитету по возврату активов, недавно созданному при Генпрокуратуре, поручили принять меры по уведомлению субъектов об их включении в реестр.

"Лица, включенные в реестр, обязаны предварительно информировать комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов", – пояснили в Генпрокуратуре.

Сейчас новый комитет продолжает мониторить и анализировать информацию для установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения.

К слову, новый комитет, о котором идет речь, также уполномочен:

  • направлять в иностранные государства запросы об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов;
  • подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
  • инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;
  • заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.

"Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов.

Одновременно с решением организационных вопросов ведомство уже приступило к выполнению основных служебных задач", – сообщили накануне в Генпрокуратуре.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, в январе Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж.

Уже в апреле в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны.

В мае стало известно, что в республике создадут ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.

На этой неделе премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов. Глава кабмина отметил, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040964-k-chasti-informatsii-o-vozvrate-aktivov-ogranichili-dostup-v-kazahstane/

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