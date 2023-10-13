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Назовут ли фамилии добровольно вернувших незаконно выведенные активы, ответили в Минюсте

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Крупные купюры тенге в нагрудном кармане у мужчины
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня в кулуарах партии Amanat рассказала, будет ли открытой информация о тех, кто сам вернул незаконно выведенные из страны активы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, смогут ли казахстанцы узнать, кто добровольно возвращает незаконно выведенные ранее активы. Такой вопрос возник из-за того, что по этим фактам не возбуждается уголовных дел.

"В данном случае будет в целом общая информация представляться о том, какое имущество было добровольно возвращено государству", – сообщила в ответ Алма Муканова.

Однако сведений о владельцах, по ее словам, общественности раскрывать не будут.

Напомним, в начале недели вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщал, что информация о том, чьи активы вернули государству, будет в открытом доступе.

"Все будет открыто, информация будет прозрачная, отчетность по этим деньгам будет. В кодексе прописано, на рабочих группах нормы покажем", – подчеркивал он.

Возврат незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также недавно стало известно, что планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

А в середине сентября этого года Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса объяснил, на что нацелен закон о возврате активов.

"Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства", – говорил тогда Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040911-stanut-li-izvestny-familii-teh-kto-dobrovolno-vozvraschaet-nezakonno-vyvedennye-aktivy/

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