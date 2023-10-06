Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Главное – чтобы не брали долги, которые не смогут вернуть": глава Нацбанка о кредитах в Казахстане

Опубликовано:

Человек в костюме дает пачку купюр человеку напротив
Деньги. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Главу Нацбанка на брифинге ведомства спросили, что он думает о закредитованности казахстанцев и не считает ли необходимым снизить ставки по кредитам, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, в наличии кредитов у казахстанцев нет ничего страшного.

"Потребительские займы ни в коем случае не являются злом: если они привлекаются с умом, исходя из собственных возможностей, это дает возможности улучшить свою жизнь сейчас, зная, что ты сможешь оплатить. Потребительские займы лучше привлекать не только на какие-то вещи, которые есть сейчас, а завтра – нет, а на образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий. Поэтому однозначно потребительские займы – часть нашей жизни и мы от них никуда не денемся.

То, что большинство трудоспособного населения имеет потребительский займ – тоже не вижу большой проблемы. Мы ходим в магазин, берем что-то в рассрочку, берем потребительские кредиты. Здесь надо смотреть глубже. Главное, чтобы те слои населения, у которых нет стабильных доходов, возможности вернуть эти займы, чтобы они не брали на себя непосильное бремя. Чтобы они в силу, может, недостаточной финграмотности, не брали на себя долги, которые никогда не смогут вернуть", – заявил Сулейменов.

По его мнению, в Казахстане важно повышать финграмотность населения и регулировать, чтобы со стороны банков не было безудержного навязывания потребительских кредитов в ущерб социальной составляющей и в ущерб кредитам для реального бизнеса.

Также, по мнению Сулейменова, займы для бизнеса нужно сделать более выгодными в сравнении с займами потребительскими.

"Возможно, следует снизить ставки по кредитам экономики: то есть бизнесу – налоговую ставку, а ставку по потребительским займам отрегулировать либо сохранить, как сейчас, либо повысить. Это тонкая работа: требует консультаций, оценки всех эффектов. И в конечном итоге это решение фискальных властей, то есть Минфина и Минэкономики", – добавил глава НБ.

Сегодня утром Нацбанк объявил, что базовая ставка теперь составляет 16%.

Позже в НБ разъяснили, почему снизили базовую ставку именно на 0,5%, а также почему такое решение приняли в момент, когда тенге ослаб.

Напомним, в июне прошлого года председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что 6,3 млн казахстанцев имеют кредиты в банках, еще 1,2 млн казахстанцев – в микрофинансовых организациях.

В октябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о высокой закредитованности населения. Он отметил, что многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.

Позже глава государства анонсировал свой указ о заемщиках с просроченными кредитами. В марте этого года Токаев подписал указ по снижению закредитованности казахстанцев – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В январе этого года в АРРФР сообщили, что в этом году агентством будут выработаны дополнительные системные меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования.

Также недавно депутаты выступили с предложением запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой. Мажилисмен Ерлан Стамбеков призвал не выдавать кредиты гражданам младше 21 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039887-glavnoe-chtoby-ne-brali-dolgi-kotorye-ne-smogut-vernut-glava-natsbanka-o-kreditah-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.