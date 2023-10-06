"Главное – чтобы не брали долги, которые не смогут вернуть": глава Нацбанка о кредитах в Казахстане

Главу Нацбанка на брифинге ведомства спросили, что он думает о закредитованности казахстанцев и не считает ли необходимым снизить ставки по кредитам, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, в наличии кредитов у казахстанцев нет ничего страшного.

"Потребительские займы ни в коем случае не являются злом: если они привлекаются с умом, исходя из собственных возможностей, это дает возможности улучшить свою жизнь сейчас, зная, что ты сможешь оплатить. Потребительские займы лучше привлекать не только на какие-то вещи, которые есть сейчас, а завтра – нет, а на образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий. Поэтому однозначно потребительские займы – часть нашей жизни и мы от них никуда не денемся.

То, что большинство трудоспособного населения имеет потребительский займ – тоже не вижу большой проблемы. Мы ходим в магазин, берем что-то в рассрочку, берем потребительские кредиты. Здесь надо смотреть глубже. Главное, чтобы те слои населения, у которых нет стабильных доходов, возможности вернуть эти займы, чтобы они не брали на себя непосильное бремя. Чтобы они в силу, может, недостаточной финграмотности, не брали на себя долги, которые никогда не смогут вернуть", – заявил Сулейменов.

По его мнению, в Казахстане важно повышать финграмотность населения и регулировать, чтобы со стороны банков не было безудержного навязывания потребительских кредитов в ущерб социальной составляющей и в ущерб кредитам для реального бизнеса.

Также, по мнению Сулейменова, займы для бизнеса нужно сделать более выгодными в сравнении с займами потребительскими.

"Возможно, следует снизить ставки по кредитам экономики: то есть бизнесу – налоговую ставку, а ставку по потребительским займам отрегулировать либо сохранить, как сейчас, либо повысить. Это тонкая работа: требует консультаций, оценки всех эффектов. И в конечном итоге это решение фискальных властей, то есть Минфина и Минэкономики", – добавил глава НБ.

Сегодня утром Нацбанк объявил, что базовая ставка теперь составляет 16%.

Позже в НБ разъяснили, почему снизили базовую ставку именно на 0,5%, а также почему такое решение приняли в момент, когда тенге ослаб.

Напомним, в июне прошлого года председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что 6,3 млн казахстанцев имеют кредиты в банках, еще 1,2 млн казахстанцев – в микрофинансовых организациях.

В октябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о высокой закредитованности населения. Он отметил, что многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.

Позже глава государства анонсировал свой указ о заемщиках с просроченными кредитами. В марте этого года Токаев подписал указ по снижению закредитованности казахстанцев – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В январе этого года в АРРФР сообщили, что в этом году агентством будут выработаны дополнительные системные меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования.

Также недавно депутаты выступили с предложением запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой. Мажилисмен Ерлан Стамбеков призвал не выдавать кредиты гражданам младше 21 года.